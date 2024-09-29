29 вересня російські окупанти втретє за день обстріляли громадський транспорт у Херсоні.

Як повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, ворог скинув вибухівку із безпілотника на автобус комунального підприємства "Херсонкомунтранссервіс", який працював на п'ятому маршруті.

"На щастя, і цього разу люди не травмувались. В автобусі пошкоджене лобове скло", - додав Мрочко.