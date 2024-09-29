У Херсоні росіяни знову поранили чоловіка

Росіяни скинули з дрона вибухівку у Дніпровському районі Херсона.
Як повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, обстріл зафіксували близько 16.30 29 вересня.
Через атаку ворога був поранений чоловік, й нього - мінно-вибухова травма, поранення лівої ноги та перелом правої.
"Наразі його ушпиталили. Лікарі дообстежують потерпілого", - додав Мрочко.
Раніше цього ж дня окупанти уже вдруге атакували безпілотником громадський транспорт. Ворог скинув вибухівку на маршрутку. На щастя, ніхто не постраждав.
- Зранку у неділю росіяни скинули вибухівку на автобус.
- Днями постраждали п'ять людей від ворожих обстрілів.