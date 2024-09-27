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Росіяни масовано атакують мирних жителів Херсона: відомо про п'ятьох постраждалих

Місцеві мешканці Херсона стали цілями для дронів російської армії.

Росіяни масовано атакують мирних жителів Херсона: відомо про п'ятьох постраждалих
Фото: pershij.com.ua

У Херсоні вже п’ятеро мирних жителів зазнали поранень унаслідок скидання вибухівки з дрона у Дніпровському районі міста.

Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Роман Мрочко.

“На цю годину п’ятеро людей у Херсоні зазнали тілесних ушкоджень внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ”, — повідомив Мрочко.

Відомо, що в лікарню госпіталізували 53-річного чоловіка, який постраждав через російський удар по Дніпровському району Херсона близько 14.00. 

Медики дообстежують потерпілого і надають йому необхідну допомогу.

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