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У Києві з Дніпра дістали уламки "шахеда"

Їх знайшли на глибині 12 м. 

У Києві з Дніпра дістали уламки "шахеда"
У Києві з Дніпра дістали уламки дрона
Фото: ДСНС України в Telegram

У Києві з Дніпра дістали уламки ворожого ударного дрона. Роботу провели водолази-сапери, повідомили в ДСНС.

Після чергового російського удару по місту професійні сапери обстежили акваторію і на глибині 12 метрів, на відстані у 60 м від берега, виявили уламки російського дрона. Робота вимагала максимальної точності, оскільки будь-які залишки боєприпасів потенційно становлять загрозу.

У Дніпрі виявили уламки дрона
Фото: ДСНС України у Telegram
У Дніпрі виявили уламки дрона

"Вкотре закликаємо громадян проявляти максимальну обережність та в жодному разі не знімати на відео моменти падіння ракет або безпілотників!" – звернулися в ДСНС.

У разі виявлення збитих дронів і ракет телефонуйте 101, не наближайтеся до них і не торкайтеся. 

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