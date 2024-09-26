Зловмисники викрадали успішних підприємців, а потім вимагали з них гроші.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців та гостей Києва.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У результаті операції було затримано чотирьох бандитів-рецидивістів, які раніше відбували покарання за різні злочини, включаючи розбій, наркоторгівлю та незаконне зберігання зброї. Лідер банди – громадянин Росії, який уже відбув тюремний строк в українській в’язниці за матеріалами СБУ. У 2017 році суд дав йому 5 років ув’язнення за участь у терористичному угрупованні "Восток", яке воювало проти сил АТО.

Після виходу на волю зловмисники об’єдналися в злочинну групу і продовжили кримінальну діяльність.

За даними слідства, учасники банди відслідковували успішних підприємців та фрілансерів, а потім вимагали з них гроші під вигаданими приводами. У разі несплати "данини", рекетири викрадали потерпілих та жорстоко катували їх.

"Задокументовано як фігуранти посеред вулиці викрали турецького ІТ-фахівця, який мав посвідку на проживання в Україні. Зловмисники відвезли його до гаража, в якому заздалегідь облаштували катівню. Там рекетири почали вимагати з іноземця 100 тис. американських доларів. Потерпілий мав переказати всю суму зі свого криптогаманця на електронний рахунок лідера банди", - нагадали в СБУ.

Чотирьох зловмисників затримали "на гарячому". На місці події у них вилучили вогнепальну зброю, вибухові речовини та мобільні телефони із доказами злочинних дій. Їм повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини); ч. 2 ст. 127 (катування).

Дії очільника банди та ще одного її учасника додатково кваліфіковано як розбій, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.