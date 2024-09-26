Агенти діяли окремо один від одного, але замикалися на одного куратора з Росії.

Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка діяла у Києві, Харкові та Чернігові. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах нашої держави затримано трьох поплічників РФ, які розвідували локації Сил оборони, повідомляє пресслужба СБУ.

Агенти діяли окремо один від одного, але замикалися на одного куратора з РФ. Один із фігурантів виконував ворожі завдання, видаючи себе за колишнього правоохоронця. У разі перевірки документів він показував фейкове ветеранське посвідчення.

Усі затримані потрапили «на гачок» російської спецслужби через Телеграм-канали, де шукали швидкого заробітку. В обмін на гроші окупанти відправили агентів обходити місцевість та приховано фотографувати розташування особового складу та військової техніки Сил оборони.

Так, наприклад, у Києві та Чернігові загарбників найбільше цікавили місця дислокації прикордонних загонів та пунктів управління ЗСУ.

У Харкові один з фігурантів відслідковував координати укріпрайонів українських військ, які залучені до оборони обласного центру.

Діяльність ворожої групи координував кадровий співробітник військової контррозвідки ФСБ. Його особу та інші персональні дані вже встановлено Службою безпеки.

У результаті спецоперації всіх трьох агентів затримали «на гарячому», коли вони проводили дорозвідку поблизу військових об’єктів.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові затримали зрадника, який наводив російські ракети на свою бригаду ЗСУ. В обмін на зраду російські спецслужби обіцяли евакуювати його до РФ.