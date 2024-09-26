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На Львівщині активи на 16 млн грн родичів Медведчука та Козака арештовано та передано до АРМА

Мова йде про майно підприємства з виготовлення цегли на Львівщині.

На Львівщині активи на 16 млн грн родичів Медведчука та Козака арештовано та передано до АРМА
Фото: Lb.ua

За клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури арештовано і передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) рухоме та нерухоме майно підприємства, яке спеціалізується на виробництві бетонних розчинів. Його бенефіціарами є рідні брати двох колишніх нардепів, повідомляє Офіс Генпрокурора. Матеріали справи вказують на те, що мова йде про родичів екснардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака

Мова йде про обладнання для виробництва бетону, ангар для зберігання сипучих матеріалів, а також складські та офісні приміщення. Орієнтовна вартість цих активів підприємства становить майже 16 млн грн.  

За даними слідства, підприємство братів екснардепів з виготовлення цегли на Львівщині ухилилось від сплати податків. Для цього у фінансово-звітній документації відображались недостовірні відомості щодо обсягів виробленої та реалізованої продукції, яка була насправді в рази більша, ніж в офіційно задокументована. Внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 75 млн грн податків.  

За фактом ухилення від сплати податків чоловікам повідомлено про підозру (ч. 3 ст. 212 КК України). 

У червні та липні цього року АРМА передано цілісний майновий комплекс, до складу якого входять три земельні ділянки, три нежитлові приміщення, чотири автомобілі, шість об’єктів спецтехніки, виробнича лінійка - цех з виготовлення цегли, корпоративні права та майно 4 підприємств, а також інше майно.  

Дані об’єкти також належать цьому ж близькому оточенню підсанкційних екснардепів. Орієнтовна вартість цих активів становить понад 600 млн грн. 

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