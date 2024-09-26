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Уночі ППО збила 66 "шахедів" та 4 керовані авіаційні ракети

Росіяни всього запустили 78 безпілотників та 6 ракет. 

Уночі ППО збила 66 "шахедів" та 4 керовані авіаційні ракети
Робота ППО, мобільні групи
Фото: 108-ма окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Уночі українська протиповітряна оборона збила 66 запущених Росією "шахедів" та 4 керовані авіаційні ракети.

Про це повідомили у Повітряних силах України. 

У ніч на 26 вересня 2024 року ворог атакував Сумщину двома ракетами невстановленого типу із Бєлгородської області, Одещину – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. 

Також окупанти випустили по Україні 78 ударних БпЛА типу «Shahed» Райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Орел та Курськ. 

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА. Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила). 

Один із безпілотників повернувся у Росію, ще один залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях.

Збиті повітряні цілі
Фото: Повітряні сили Україні
Збиті повітряні цілі

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