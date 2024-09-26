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Росіяни обстріляли будівлю дитсадка на Херсонщині, фото ілюстративне

У Херсонській області через агресію РФ двоє осіб загинули, ще 14 – поранені. Окупанти атакували 24 населені пункти.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Білозерка, Комишани, Станіслав, Садове, Музиківка, Наддніпрянське, Зимівник, Томина Балка, Широка Балка, Інженерне, Токарівка, Новодмитрівка, Берислав, Монастирське, Шляхове, Михайлівка, Золота Балка, Велика Олександрівка, Гавриілвка, Томарине, Одрадокам'янка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, заклад культури та медичні установи, сільгосппідприємства та магазини.

Унаслідок російських атак постраждали житлові квартали населених пунктів області, зокрема 9 багатоповерхівок та 20 приватних будинків.

Також окупанти пошкодили стільникову вежу, газогін, складське приміщення, гаражі, сільгосптехніку, службовий та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 2 "Shahed-131/136".

Вчора окупанти скинули два КАБи на Херсон, згодом унаслідок чергового обстрілу постраждали двоє людей, які перебували на вулиці.