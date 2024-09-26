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У Сумах виявили російську бомбу, яка не здетонувала при падінні (доповнено)

На місці працюють вибухотехніки і всі необхідні служби.

У Сумах виявили російську бомбу, яка не здетонувала при падінні (доповнено)
Фото: Wikimedia

Сьогоді, 26 вересня, уранці у Сумах виявили російську авіаційну бомбу ФАБ-500, яка не здетонувала при падінні.

Про це повідомили у Сумській ОВА. 

"У Сумах, вранці 26 вересня біля автомобільного моста Івана Харитоненка виявлено ворожу керовану авіаційну бомбу ФАБ - 500, яка не здетонувала при падінні", – йдеться у повідомленні. 

На місці працюють вибухотехніки і всі необхідні служби.

Рух автотранспорту, та пішоходів по мосту, у напрямку Героїв Крут-Троїцька тимчасово перекритий.

Доповнення. Станом на 08:03 завдяки оперативній і злагодженій роботі вибухотехніків ДСНС, поліції загрозу вибуху російської авіамомби, яка не здетонувала при падінні, ліквідували. Рух мостом Івана Харитоненка у Сумах відновлено.

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