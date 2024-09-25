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Росіяни поранили мирного мешканця села Золоті Пруди на Донеччині

Це був перший обстріл села від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Росіяни поранили мирного мешканця села Золоті Пруди на Донеччині
Наслідки російського удару по Донеччині 23 липня (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба Донецької обласної прокуратури

Російські окупанти обстріляли село Золоті Пруди Краматорського району Донецької області.

Про це повідомляє Суспільне. 

Зазначається, що по селу вдарили касетними боєприпасами із РСЗВ "Смерч" в ніч на 25 вересня, це був перший обстріл від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Російська армія пошкодила обстрілом три хати та господарське приміщення. У них пошкоджені дахи, вилетіли вікна, повалило паркани.

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Крім того, внаслідок обстрілу був поранений 34-річний місцевий житель. Його відправили у лікарню Краматорська із осколковим пораненням правого гомілкового суглоба.

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