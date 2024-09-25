Defense Express: РФ почала встановлювати Starlink на "Shahed-136", якими атакує Україну

Сили оборони України під час дронової атаки РФ у ніч на 25 вересня знищили російський "Shahed-136", який був оснащений супутниковим зв'язком Starlink від SpaceX.

Відповідні фото видання Defense Express отримало з власних джерел.

На фото видно супутникову антену, на якій залишились серійні номери, що дозволить дослідити канали постачання термінала Starlink.

Фото: Defense Express

У виданні зазначають, що встановлення Росією терміналів Starlink на свої далекобійні БпЛА об'єктивно було лише питанням часу, бо до цього ворог вже експериментував із 4G-модемами з українськими SIM-картами.

Наразі йдеться про дуже широкий та потужний канал зворотного зв'язку із дроном, можливість передачі інформації з нього та зміну польотного завдання на будь-якій відстані. Тобто перетворення далекобійного дрона, в першу чергу, на розвідувальний засіб.

Фото: Defense Express

Starlink може бути потрібним ворогу для того, щоб передавати розвідувальну інформацію, наприклад, зібрану радіотехнічними засобами щодо позицій українського ППО. Або, у випадку оснащення дрона камерами - зображення. І завдяки Starlink у РФ можуть використати Shahed у ролі вкрай далекобійного баражуючого боєприпаса з можливістю дорозвідки, за рахунок додаткової камери, та ураження навіть рухомих цілей.

Вибір платформи Shahed для таких цілей може бути пов'язаний з її можливостями щодо дальності польоту у близько 2000 км та доволі значним вільним об'ємом у середині фюзеляжу. Також це може бути пов'язано із "творчістю" в Алабузі, де ці дрони збираються.

Попри санкції США, Росія закуповує термінали Starlink через треті країни світу. Водночас з цією проблемою у США намагаються боротися, але проблема далека до вирішення.

Вочевидь Вашингтону треба трохи пришвидшитись у цьому питанні, бо Shahed-а зі Starlink це про необмежене за дальністю керування ударного БПЛА із дальністю польоту до 2000 км. Бо враховуючи співпрацю РФ не лише з іншими країнами-ізгоями, а й з терористичними угрупованнями, це вже загроза не лише для України.