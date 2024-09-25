Росіяни поранили цивільного мешканця Херсонщини

Ввечері 25 вересня російські окупаційні війська вкотре атакували Херсонську область.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Близько сьомої години вечора окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного в Антонівці”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу поранення отримав 63-річний чоловік, у нього вибухова та черепно-мозкова травми, уламкові поранення голови, плеча та стегна.

Потерпілий перебуває у лікарні, де йому надають всю необхідну допомогу.