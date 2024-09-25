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Росіяни поранили цивільного мешканця Херсонщини

Потерпілий перебуває у лікарні.

Росіяни поранили цивільного мешканця Херсонщини
Росіяни поранили цивільного мешканця Херсонщини (ілюстративне фото)

Ввечері 25 вересня російські окупаційні війська вкотре атакували Херсонську область.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Близько сьомої години вечора окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного в Антонівці”, - йдеться у повідомленні. 

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Внаслідок обстрілу поранення отримав 63-річний чоловік, у нього вибухова та черепно-мозкова травми, уламкові поранення голови, плеча та стегна. 

Потерпілий перебуває у лікарні, де йому надають всю необхідну допомогу.

  • Російська армія атакувала Херсон, постраждали троє людей, смертельні поранення дістала 80-річна жінка.
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