Під час евакуації дітей з Костянтинівки екіпаж "Білих Янголів" потрапив під артилерійський обстріл РФ

З Костянтинівської та Іллінівської громад Донеччини за місяць вдалося евакуювати понад 1600 дітей

З Костянтинівської та Іллінівської громад Донеччини за місяцьвдалося евакуювати понад 1600 дітей. Під час однієї з овакуаційних операцій екіпаж "Білих Янголів" потрапив під артобстріл.

Про це повідомили у Нацполіції України.

За інформацією поліції, з понад 2300 неповнолітніх, які мешкали на території Костянтинівки на кінець серпня, сьогодні лишається близько 700.

"Евакуація триває. Під час чергового рейсу поліцейські вивезли з лінії фронту 10 дорослих і дітей. У момент, коли екіпаж виїжджав з міста, ворог обстріляв Костянтинівку з артилерії, від уламкового поранення загинула місцева жителька", — ідеться у повідомленні.

Евакуаційній групі вдалося виконати доставити дітей до безпечного місця цілими та неушкодженими.