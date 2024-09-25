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Під час евакуації дітей з Костянтинівки екіпаж "Білих Янголів" потрапив під артилерійський обстріл РФ

З Костянтинівської та Іллінівської громад Донеччини за місяць вдалося евакуювати понад 1600 дітей

Під час евакуації дітей з Костянтинівки екіпаж "Білих Янголів" потрапив під артилерійський обстріл РФ
Евакуація із Донеччини
Фото: МВС

З Костянтинівської та Іллінівської громад Донеччини за місяцьвдалося евакуювати понад 1600 дітей. Під час однієї з овакуаційних операцій екіпаж "Білих Янголів" потрапив під артобстріл.

Про це повідомили у Нацполіції України.

За інформацією поліції, з понад 2300 неповнолітніх, які мешкали на території Костянтинівки на кінець серпня, сьогодні лишається близько 700. 

"Евакуація триває. Під час чергового рейсу поліцейські вивезли з лінії фронту 10 дорослих і дітей.  У момент, коли екіпаж виїжджав з міста, ворог обстріляв Костянтинівку з артилерії, від уламкового поранення загинула місцева жителька", — ідеться у повідомленні. 

Евакуаційній групі вдалося виконати доставити дітей до безпечного місця цілими та неушкодженими.

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