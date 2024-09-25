Генштаб: росіяни активно атакують авіацією українські позиції на Покровському і Курахівському напрямках

На Покровському у районах Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Селидового та Костянтинівки точаться запеклі бої.

Станом на 16.00 25 вересня загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 88.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, й атакують позиції наших захисників, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках.

Росіяни обстрілюють Чернігівщину і Сумщину: постраждали райони населених пунктів, таких як Мазепівка, Любимівка, Грем’ячка, Кам’янська Слобода, Попівка, Стукалівка та Вовківка. Також авіація противника завдала ударів по районам населених пунктів Ободи, Іскривщина, Гравське та Річки, скинувши при цьому десять керованих авіабомб. За наявною інформацією на даний час, ворог завдав десять авіаударів по території Курської області, застосувавши 20 КАБів.

На Харківському напрямку відбулися три бойові зіткнення. Наші війська відбили атаку росіян у районі Вовчанська. Два боєзіткнення поблизу Тихого досі тривають.

Три штурмові дії загарбників відбили поблизу Лозової та Кругляківки на Куп’янському напрямку. Поблизу Синьківки точиться бій.

На Лиманському ворог атакує в районах Греківки, Новосадового та Білогорівки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже сім боєзіткнень, з яких три тривають досі.

На Сіверському окупанти активно застосовують авіацію. Зазнав ударів КАБами Сіверськ, також Федорівка опинилася під ударами некерованих авіаційних ракет.

Тривають бої в районах Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки на Краматорському напрямку, де противник намагається потіснити українських захисників.

На Торецькому ворог за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації шість разів атакував позиції наших військ. На даний час бої тривають поблизу Щербинівки та Неліпівки.

Найгарячіше на Покровському напрямку. В районах Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Селидового та Костянтинівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 33 спроби штурму українських позицій.

На Курахівському триває сім боєзіткнень в районах Цукуриного, Гірника та Георгіївки. Одинадцять ворожих штурмів вже відбили.

На Времівському відбили чотири штурмові дії противника поблизу Вугледару та Водяного, чотири ворожі штурми продовжуються.

На Оріхівському відбили три атаки росіян. Загарбники активно застосовують авіацію по районах населених пунктів Новоандріївка та Кам’янське.

На Придніпровському окупант завдав авіаційних ударів по Херсону та Бургунці, застосувавши авіабомби та некеровані авіаційні ракети.