Правоохоронці повідомили про обшуки у львівського псевдоактивіста-антивакцинатора Остапа Стахіва

Правоохоронці проводять обшуки у львівського псевдоактивіста-антивакцинатора Остапа Стахіва.

За даними Нацполіції, правоохоронці проводять обшуки у львівського псевдоактивіста, який видавав фіктивні посвідчення журналіста. Правоохоронці документують шахрайські дії чоловіка. Деталі у поліції пообіцяли повідомили після завершення слідчих дій.

За даними джерел видання Zaxid.net, лідера антивакцинаторів Остапа Стахіва, який вже має підозру у спробі повалення конституційного ладу, звинувачують у шахрайстві.

Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Також СБУ провела обшуки у низки соратників Стахіва. Зокрема, у Дмитра Вратіла та Наталії Реган, співорганізатора курсів у Києві Жана Новосельцева, в якого також вилучили комп’ютер.

Крім цього, обшуки провели у центрі друку «Копірум», що на вулиці Драгоманова у Львові. Саме там Стахів друкував журналістські посвідчення, які отримували учасники псевдокурсів.

Відомо, що проти Стахіва з 2021 року відкрита кримінальна справа за статтею про повалення конституційного ладу. Підозру провокатор отримав після організації антивакцинаторських протестів у Києві.

У 2023 році Стахів разом з антивакцинатором Олегом Геричем з Київщини почав організовувати платні псевдожурналістські курси. Після закінчення так званого навчання учасники отримували журналістські посвідчення, щоб погрожувати поліції та працівникам ТЦК.