Всього у авто знайшли 168 ґаджетів.

У пункті пропуску "Краківець", що на кордоні із Польщею, прикордонники виявили авто, яким 19-річний львів'янин намагався ввезти в Україну 168 китайських смартфонів через "зелений коридор".

Про це повідомили у ДПСУ.

"У пункті пропуску «Краківець» прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону за інформацією оперативних співробітників загону спільно з працівниками митниці виявили майже 170 мобільних телефонів марок Redmi та Poco", – йдеться у повідомленні.

Смартфони виявили в боковій обшивці салону автомобіля марки «Рено»: карти задніх дверей, пороги, запасне колесо, технологічні порожнини підлоги автомобіля були заповнені гаджетами. Всього із транспортного засобу витягнули 168 мобільних телефонів різних моделей.

Фото: ДПСУ Контрабандні смартфони у обшивці авто

Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, а товар вилучили на склад.

Недавно у "Краківці" виявили понад 60 контрабандних ноутбуків Apple на 3 млн гривень.