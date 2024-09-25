У пункті пропуску "Краківець", що на кордоні із Польщею, прикордонники виявили авто, яким 19-річний львів'янин намагався ввезти в Україну 168 китайських смартфонів через "зелений коридор".
Про це повідомили у ДПСУ.
"У пункті пропуску «Краківець» прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону за інформацією оперативних співробітників загону спільно з працівниками митниці виявили майже 170 мобільних телефонів марок Redmi та Poco", – йдеться у повідомленні.
Смартфони виявили в боковій обшивці салону автомобіля марки «Рено»: карти задніх дверей, пороги, запасне колесо, технологічні порожнини підлоги автомобіля були заповнені гаджетами. Всього із транспортного засобу витягнули 168 мобільних телефонів різних моделей.
Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, а товар вилучили на склад.
Недавно у "Краківці" виявили понад 60 контрабандних ноутбуків Apple на 3 млн гривень.