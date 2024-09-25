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На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами

Всього у авто знайшли 168 ґаджетів. 

На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
Виявлені контрабандні смартфони
Фото: ДПСУ

У пункті пропуску "Краківець", що на кордоні із Польщею, прикордонники виявили авто, яким 19-річний львів'янин намагався ввезти в Україну 168 китайських смартфонів через "зелений коридор". 

Про це повідомили у ДПСУ. 

"У пункті пропуску «Краківець» прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону за інформацією оперативних співробітників загону спільно з працівниками митниці виявили майже 170 мобільних телефонів марок Redmi та Poco", – йдеться у повідомленні. 

Смартфони виявили в боковій обшивці салону автомобіля марки «Рено»: карти задніх дверей, пороги, запасне колесо, технологічні порожнини підлоги автомобіля були заповнені гаджетами. Всього із транспортного засобу витягнули 168 мобільних телефонів різних моделей.

Контрабандні смартфони у обшивці авто
Фото: ДПСУ
Контрабандні смартфони у обшивці авто

Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, а товар вилучили на склад.

Недавно у "Краківці" виявили понад 60 контрабандних ноутбуків Apple на 3 млн гривень.

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