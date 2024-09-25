На запит військових Міноборони розробляє нові штани з наколінниками, підсумки та бейсболку

Згідно із нещодавно проведеним опитуванням, саме ці речі для військових є найбільш потрібними.

Міноборони планує розширити асортимент речового майна для військових. У відомстві розробляють технічні специфікації для бейсболки, штанів з наколінниками, підсумків для турнікетів та планшетів.

Як повідомили у пресслужбі міністерства, згідно із проведеним улітку опитуванням серед військових, саме ці речі є найбільш потрібними.

За словами заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова, опитування проводили, щоб дізнатися реальну ситуацію із забезпеченням ЗСУ формою, бронежилетами, шоломами. По цьому майну потреба практично повністю закрита, і забезпечення відбувається в повному обсязі зі сформованими складськими запасами.

Також військові мали можливість висловити побажання про те, якого речового майна їм бракує. Наприклад, на їх думку, варто видавати також демісезонні куртки (вітровки), одномісні індивідуальні намети, підсумки для планшетів та турнікетів, військові бейсболки, тактичні кросівки тощо.

Як зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков, оборонне відомство врахує побажання військових, щоб забезпечити їх усім необхідним для ефективного виконання завдань.

У застосунку Армія+ триває опитування щодо рівня задоволеності сухпайками.