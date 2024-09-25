Російська армія на Херсонщині вбила цивільного, ще 18 – поранила

Окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні та медичний заклади та банківську установу.

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Наслідки обстрілу на Херсонщині, фото ілюстративне

Російські війська атакували 20 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію загинула одна людина, ще 18 – поранені.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Станіслав, Садове, Понятівка, Томина Балка, Широка Балка, Золота Балка, Зміївка, Одрадокам'янка, Новорайськ, Нова Камянка, Суханове, Хрещенівка, Михайлівка, Монастирське та місто Херсон.

Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні та медичний заклади, банківську установу, офісне приміщення.

Також постраждали житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівка та 16 приватних будинків. Окупанти пошкодили газогін, гараж, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 1 "Shahed-131/136".

Вчора росіяни обстріляли будівлю дитсадка на Херсонщині. На щастя, постраждалих немає.