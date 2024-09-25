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Внаслідок російського удару по Запоріжжю є поранені

Шестеро людей поранені, двоє з них у лікарні.

Внаслідок російського удару по Запоріжжю є поранені
Місце російського удару по Запоріжжю в ніч на 25 вересня
Фото: Іван Федоров

В ніч на 25 вересня російські окупаційні війська вдарили по Запоріжжю.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що у Комунарському районі Запоріжжя внаслідок російської атаки зруйновані приватні будинки. 

Крім того, шестеро людей поранені, двоє з них у лікарні. Четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися.

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  • В ніч на 24 вересня російська окупаційна армія вдарила по Запоріжжю. Ворог поцілив по обʼєкту критичної інфраструктури. 
  • Крім того, росіяни ударили по житловій забудові. Попередньо, одна людина загинула, двоє поранені. Російським обстрілом були зруйновані щонайменше два приватні будинки.
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