Внаслідок російського удару по Запоріжжю є поранені

Шестеро людей поранені, двоє з них у лікарні.

Місце російського удару по Запоріжжю в ніч на 25 вересня

В ніч на 25 вересня російські окупаційні війська вдарили по Запоріжжю.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що у Комунарському районі Запоріжжя внаслідок російської атаки зруйновані приватні будинки.

Крім того, шестеро людей поранені, двоє з них у лікарні. Четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися.