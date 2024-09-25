Внаслідок російського удару по Запоріжжю є поранені

В ніч на 25 вересня російські окупаційні війська вдарили по Запоріжжю.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він зазначив, що у Комунарському районі Запоріжжя внаслідок російської атаки зруйновані приватні будинки.
Крім того, шестеро людей поранені, двоє з них у лікарні. Четверо з постраждалих від госпіталізації відмовилися.
- В ніч на 24 вересня російська окупаційна армія вдарила по Запоріжжю. Ворог поцілив по обʼєкту критичної інфраструктури.
- Крім того, росіяни ударили по житловій забудові. Попередньо, одна людина загинула, двоє поранені. Російським обстрілом були зруйновані щонайменше два приватні будинки.