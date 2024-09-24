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У Покровську від російського обстрілу загинули дві людини

Також пошкоджені житлові будинки й автомобілі.

У Покровську від російського обстрілу загинули дві людини
наслідки російського обстрілу Покровська на Донеччині 24 вересня 2024 року
Фото: Донецька обласна прокуратура

24 вересня росіяни обстріляли Покровськ і вбили двох людей.

Як повідомила Донецька обласна прокуратура, атаку зафіксували близько 16.30. В епіцентрі обстрілу вкотре опинилась житлова забудова.

За попередніми даними, ворог завдав удару з використанням артилерії. Внаслідок влучання від отриманих травм, несумісних з життям, загинули двоє чоловіків. На момент обстрілу вони перебували поблизу будинку. 

Також пошкоджені житлові будинки й автомобілі.

  • Нині ворог вдарив КАБами по Костянтинівці на Донеччині, одна людина загинула, двоє поранені.
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