У Покровську від російського обстрілу загинули дві людини

24 вересня росіяни обстріляли Покровськ і вбили двох людей.
Як повідомила Донецька обласна прокуратура, атаку зафіксували близько 16.30. В епіцентрі обстрілу вкотре опинилась житлова забудова.
За попередніми даними, ворог завдав удару з використанням артилерії. Внаслідок влучання від отриманих травм, несумісних з життям, загинули двоє чоловіків. На момент обстрілу вони перебували поблизу будинку.
Також пошкоджені житлові будинки й автомобілі.
- Нині ворог вдарив КАБами по Костянтинівці на Донеччині, одна людина загинула, двоє поранені.