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​У середу відключень світла не планується, - Укренерго

Українців просять споживати електроенергію дбайливо у вечірні години з 16:00 до 22:00

​У середу відключень світла не планується, - Укренерго
Фото: pixabay

У середу, 25 вересня, графіки погодинних обмежень електроенергії не плануються.

Про це повідомила НЕК "Укренерго".

"Завтра, 25 вересня, застосування заходів обмеження енергоспоживання не прогнозується", – йдеться в повідомленні.

Укренерго просить споживати електроенергію дбайливо у вечірні години з 16:00 до 22:00, а користуватися потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00.

Графіки погодинних відключень електроенергії перестали застосовувати з 7 вересня. До цього вони застосовувалися із дня чергового масштабного обстрілу енергетики російськими військами 26 серпня.  

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