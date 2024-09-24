​У середу відключень світла не планується, - Укренерго

У середу, 25 вересня, графіки погодинних обмежень електроенергії не плануються.
Про це повідомила НЕК "Укренерго".
"Завтра, 25 вересня, застосування заходів обмеження енергоспоживання не прогнозується", – йдеться в повідомленні.
Укренерго просить споживати електроенергію дбайливо у вечірні години з 16:00 до 22:00, а користуватися потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00.
Графіки погодинних відключень електроенергії перестали застосовувати з 7 вересня. До цього вони застосовувалися із дня чергового масштабного обстрілу енергетики російськими військами 26 серпня.