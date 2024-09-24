Генштаб: кількість боїв на фронті зросла до 83

Найбільше зіткнень фіксують на Лиманському, Покровському і Курахівському напрямках.

Станом на 16.00 24 вересня на фронті кількість бойових зіткнень зросла до 83.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ракетних ударів з території РФ зазнали прикордонні села Сумської області Хотінь та Коршачина (ймовірно, окупанти застосували ракети ЗРК С-300). Водночас, від вогню ворожої артилерії та мінометів на Харківщині Чернігівщині та Сумщині постраждали громади населених пунктів, зокрема, Сопич, Велика Писарівка, Лугівка, Угроїди, Бруски, Тимофіївка, Іскрисківщина та Білопілля. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по районах Малушиного, Річок, Яструбиного, Соснівки, Кіндратівки, Павлівки, Нової Слободи та міста Суми.

На Харківському напрямку противник намагається штурмувати позиції українських підрозділів у районі Вовчанська. Також ворог скинув КАБи на житлові райони і цивільну інфраструктуру Харкова.

На Куп’янському російські окупанти сім разів атакували Сили оборони в районах Андріївки, Лозової та Стельмахівки. Два боєзіткнення ще тривають. По Петропавлівці ворожа авіація завдала ударів шістнадцятьма НАРами.

На Лиманському було 15 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Греківка, Чернещина, Невське, Торське та Новосадове. Десять боїв завершилися, ще п’ять тривають.

На Краматорському від початку доби підрозділи Сил оборони відбивали дев’ять атак російських загарбників поблизу Миньківки, Калинівки, Білої Гори та Ступочок. П’ять ворожих штурмів ще продовжуються. Авіація окупантів завдала ударів НАРАми по Андріївці.

На Торецькому агресор сім разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Торецьк і Щербинівка. П’ять боєзіткнень ще тривають. Ворог активно застосовує авіацію.

На Покровському російські загарбники здійснили 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоторецька, Новогродівки, Красного Яру, Маринівки та Миколаївки. Сили оборони стримують натиск та відбили 13 атак противника, два боєзіткнення ще тривають.

На Курахівському ворожа армія атакувала 12 разів у бік населених пунктів Цукурине, Желанне Друге, Георгіївка, Дальнє та Костянтинівка. Дев’ять спроб окупантів просунутися вперед вже відбили.

На Времівському продовжуються чотири ворожі атаки у бік Павлівки, Водяного та Вугледара.

На Гуляйпільському російські загарбники обстріляли НАРАми Білогір’я.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує нищити свої села та міста. Від початку доби російські літаки завдали шість ударів дев’ятьма КАБами по власній території.