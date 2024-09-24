Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
“Сармат” не полетів
“Сармат” не полетів
Вкладати пальці в чужі рани
Вкладати пальці в чужі рани
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
Тімоті Снайдер у розмові з Сергієм Жаданом: Програна війна імперії абсолютно потрібна. І росіяни мають це в майбутньому
Тімоті Снайдер у розмові з Сергієм Жаданом: Програна війна імперії абсолютно потрібна. І росіяни мають це в майбутньому
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
“Грифони” для України
“Грифони” для України
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог зруйнував Вугледар КАБами і рухається у фланги, – глава ЦПД

КАБи і авіація дозволяють ворожій піхоті просуватися.

Ворог зруйнував Вугледар КАБами і рухається у фланги, – глава ЦПД
Фото: скріншот

Ворог зруйнував Вугледар КАБами і рухається у фланги.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Коваленко.

“Вугледар. Раніше це місто було зручно обороняти, воно на висоті. Але з активним приходом на фронт КАБів, ворогу вдалося його зруйнувати, і рухатися у фланг. На жаль, КАБ і авіація – це єдине, що дозволяє ворожій піхоті рухатися”, – написав Коваленко.

Зі свого боку, проєкт Deep State публікує відео обстрілів ворогом Вугледару. 

За даними проєкту, ситуація навколо міста критична та продовжує ускладнюватися. Ворог пробує оточити населений пункт, а паралельно з цим, вони його просто рівняють із землею артилерією, КАБАми тощо.

Фото: Deep State

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies