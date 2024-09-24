Ворог зруйнував Вугледар КАБами і рухається у фланги.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Коваленко.

“Вугледар. Раніше це місто було зручно обороняти, воно на висоті. Але з активним приходом на фронт КАБів, ворогу вдалося його зруйнувати, і рухатися у фланг. На жаль, КАБ і авіація – це єдине, що дозволяє ворожій піхоті рухатися”, – написав Коваленко.

Зі свого боку, проєкт Deep State публікує відео обстрілів ворогом Вугледару.

За даними проєкту, ситуація навколо міста критична та продовжує ускладнюватися. Ворог пробує оточити населений пункт, а паралельно з цим, вони його просто рівняють із землею артилерією, КАБАми тощо.