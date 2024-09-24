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60% імпортних компонентів у російській зброї є китайськими, – радник Зеленського

За словами Власюка, Європейський Союз міг би зробити більше, щоб зупинити потік західної продукції, зокрема вжити санкцій щодо "Росатома". 

60% імпортних компонентів у російській зброї є китайськими, – радник Зеленського
Рештки російської ракети, фото ілюстративне
Фото: Харківська обласна прокуратура

Приблизно 60% інпортних компонентів, знайдених у російській зброї в Україні, надходять через Китай.

Про це повідомив радник президента України Владислав Власюк, пише Reuters.

"Якщо взяти всі звичайні типи озброєнь і порахувати комплектуючі іноземного виробництва – близько 60% буде з Китаю. З деякими виробниками у нас були тривалі переговори з цього приводу", – сказав Власюк і додав, що Китай є "найбільшою проблемою".

Крім цього, важливі деталі, які використовуються для спостереження, у  безпілотниках та ракетах також походять із США, Нідерландів, Японії та Швейцарії та інших західних країн.

За словами Власюка, Європейський Союз міг би зробити більше, щоб зупинити потік західної продукції, зокрема вжити санкцій щодо "Росатома". 

"Росатом... ми вважаємо, що вона (Росія) використовує свої мережі для постачання російської армії", – зазначив він і зауважив, що європейські столиці неохоче вживають будь-яких дій через домінування Росії в поставках атомних станцій.

За словами Власюка, блок також може націлитися на логістику РФ, зокрема на  аеропорти та морські порти, а також фінансові установи, які сприяють продажам. 

Радник президента зазначив, що санкцій США щодо ІТ був дуже ефективним після того, як набув чинності на початку цього місяця.

  • Генпрокурор Костін заявив, що російські ракети та безпілотні літальні апарати містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу.
  • Український аналіз Х-101 у січні виявив 16 частин електроніки західного виробництва всередині ракети. Два компоненти були виготовлені компанією STMicroelectronics зі штаб-квартирою в Швейцарії, а решта ‒ американськими виробниками мікросхем, зокрема Texas Instruments, Analog Devices і Intel.
  • Усі товари переважно призначені для цивільного використання ‒ деякі досить старі. Аналіз російських документів, який провело Financial Times, демонструє, як російські компанії в 2023 році змогли отримати запчастини, ідентичні тим, що використовувалися Х-101, просто купуючи їх на відкритому ринку та імпортуючи через Китай. Хоча у документах зазначено, що деталі виготовлені західними виробниками, усі вони були вироблені в Китаї, Малайзії, Філіппінах, Тайвані чи Таїланді.
  • Ракета Х-101, якою росіяни 8 липня поцілили у київську дитячу лікарню “Охматдит”, базується на західних компонентах, що свідчить про успіх Кремля в ухиленні від санкцій.
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