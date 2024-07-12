Костін: російські дрони і ракети містять іноземні компоненти із щонайменше 19 країн

Серед країн, компоненти яких знайшли у російських ракетах — Китай, Південна Корея, Німеччина, Велика Британія, Японія, Нідерланди, Швейцарія, Тайвань, США та інші.

Російські ракети та безпілотні літальні апарати містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу.

Про це генеральний прокурор України Андрій Костін заявив під час зустрічі з питань запобігання нелегальному обігу чутливих технологій, яка пройшла в Гаазі в Євроюсті, пише пресслужба Офісу генпрокурора.

Учасники конференції шукали рішення, як позбавити Росію доступу до сучасних технологій, які вона застосовує аби створити для українців умови, непридатні для життя.

"Ракети та безпілотники, які росія використовує для щоденних атак на мирні міста і селища України, містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу. Це Китай, Південна Корея, Німеччина, Велика Британія, Японія, Нідерланди, Швейцарія, Тайвань, США та інші", – зауважив Андрій Костін.

Генпрокурор наголосив, що вкрай важливо розробити комплексну політику запобігання нелегальному обігу технологій та посилити механізми відповідальності для причетних до такої діяльності.

Невід'ємною частиною цих зусиль має стати криміналізація транспортування, продажу, купівлі, доставки або інших дій, пов'язаних з постачанням технологічних товарів юридичним та фізичним особам, які перебувають під санкціями.

Костін зазначив, що Україна високо цінує роботу Disruptive Technology Strike Force, створеної Міністерством юстиції та Міністерством торгівлі США, а також санкції, запроваджені Європейським Союзом, США, Великою Британією та Японією щодо товарів подвійного призначення та сучасних технологій, які може використовувати російська оборонна промисловість.

Також Україна вітає 14-й пакет санкцій ЄС, який обмежує експорт дев'яти додаткових товарів подвійного призначення та передових технологій і запроваджує суворіші обмеження щодо 61 суб'єкта господарювання, заснованого в росії та третіх країнах.

Генпрокурор подякував Євроюсту та особисто Президенту Ладиславу Хамрану, Міністерству юстиції США та помічнику Генерального прокурора Метью Олсену, Єврокомісару з питань юстиції Дідьє Рейндерсу та всім учасникам і організаторам зустрічі.

Цивільні компоненти у російських ракетах

Хоча санкції позбавили Росію доступу до низки передових компонентів, оборонний сектор Кремля використовує мікропроцесори та інші технології, не призначені для використання у військових цілях. Такі “цивільні компоненти” не мають стійкості та захисту, які зазвичай вимагаються від військової електроніки.

Український аналіз Х-101 у січні виявив 16 частин електроніки західного виробництва всередині ракети. Два компоненти були виготовлені компанією STMicroelectronics зі штаб-квартирою в Швейцарії, а решта ‒ американськими виробниками мікросхем, зокрема Texas Instruments, Analog Devices і Intel.

Усі товари переважно призначені для цивільного використання ‒ деякі досить старі. Аналіз російських документів, який провело Financial Times, демонструє, як російські компанії в 2023 році змогли отримати запчастини, ідентичні тим, що використовувалися Х-101, просто купуючи їх на відкритому ринку та імпортуючи через Китай. Хоча у документах зазначено, що деталі виготовлені західними виробниками, усі вони були вироблені в Китаї, Малайзії, Філіппінах, Тайвані чи Таїланді.

Аналітики зазначають, що частота відмов російських крилатих ракет може сягати 20%, оскільки контрабандні компоненти можуть стати причиною неточного наведення, не справляються з жорсткими умовами дозвукового польоту або повністю перешкоджають запуску.