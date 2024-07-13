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Росія вдарила по залізничних об'єктах на Харківщині, поранено пʼятьох залізничників, – Укрзалізниця

Поранено машиніста, начальницю станції, чергового по станції, старшого шляхового майстра та складача поїздів.

Росія вдарила по залізничних об'єктах на Харківщині, поранено пʼятьох залізничників, – Укрзалізниця
Ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

Сьогодні, 13 липня, Росія вдарила по залізничних об'єктах та рухомому складу на Харківщині, внаслідок чого було поранено пʼятьох залізничників, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

“На жаль, за попередньою інформацією, поранено пʼятьох залізничників: машиніста, начальницю станції, чергового по станції, старшого шляхового майстра та складача поїздів. Трьох залізничників з осколковими пораненнями та контузією госпіталізовано, ще двом надано медичну допомогу на місці”, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що вражено вагони, загоряння, які виникли через ворожий удар, були оперативно локалізовані. 

Компанія зауважує, що ворог щодня продовжує бити по залізничній інфраструктурі. Найбільше ударів зазнають обʼєкти поблизу лінії фронту на Харківщині, Донеччині, у Запорізькій області та на півдні України. 

Зазначимо, що Укрзалізниця не вказує, де саме було завдано удар. Водночас ДСНС ввечері повідомила, що у Харківській області внаслідок повторного російського удару по селищу Буди загинули рятувальник та поліцейський. Серед поранених ‒ троє рятувальників, поліцейський та близько 20 цивільних, зокрема одна дитина.

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