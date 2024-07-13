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Завтра світло в Україні відключатимуть протягом всієї доби

З 7:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.

Завтра світло в Україні відключатимуть протягом всієї доби
Фото: EPA

Завтра електроенергію в Україні відключатимуть протягом всієї доби.

Про це повідомили в Укренерго.

З 7:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.

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В інші години діятимуть три черги відключень одночасно.

Як повідомили у ДТЕК, у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині буде висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 00:00 до 07:00 і з 15:00 до кінця доби.

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