Завтра світло в Україні відключатимуть протягом всієї доби

Завтра електроенергію в Україні відключатимуть протягом всієї доби.
Про це повідомили в Укренерго.
З 7:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.
В інші години діятимуть три черги відключень одночасно.
Як повідомили у ДТЕК, у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині буде висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 00:00 до 07:00 і з 15:00 до кінця доби.
- За прогнозами "Укргідрометцентру" на території України зберігається аномально висока температура повітря. На півдні очікують до +41°С.
- Вчора Укренерго підкреслило, що справжні графіки відключень світла публікують тільки обленерго. У компанії спростували фейкову "нову систему відключень".
- Тим часом Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування обленерго графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Розпочнуть перевірки із Дніпропетровської області.
- Подробиці про ситуацію в енергетиці та коли очікувати покращення ситуації читайте в матеріалі LB.ua "Графіки відключення світла: у серпні стане легше".