F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
Байден "не бачить сенсу" дати Україні зброю для ударів по Москві
Байден "не бачить сенсу" дати Україні зброю для ударів по Москві
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
Байден перед журналістами назвав Зеленського Путіним
Байден перед журналістами назвав Зеленського Путіним
ГоловнаСуспільствоВійна

Новий стрілецький батальйон поліції особливого призначення проходить військову підготовку

До складу батальйону увійшли співробітники різних служб – оперативники, слідчі, дільничні офіцери, поліцейські офіцери.

Новий стрілецький батальйон поліції особливого призначення проходить військову підготовку
Фото: Національна поліція

У Запоріжжі новостворений стрілецький батальйон проходить військову підготовку для виконання завдань на лінії бойового зіткнення, повідомили у Національній поліції.

Поліцейські бойового підрозділу підвищують фаховий рівень та набувають нових знань і вмінь за інженерним, тактичним, домедичним, вогневим та вибухотехнічним напрямками.

До складу стрілецького батальйону поліції особливого призначення увійшли співробітники різних служб – оперативники, слідчі, дільничні офіцери, поліцейські офіцери та інші. Серед них також бійці спецпідрозділів, які вже мають бойовий досвід і виконують спеціальні завдання з відсічі російської агресії ще з 2014 року.

Підписуйтесь на наш Google News

В умовах, наближених до бойових, поліцейських навчають фахівці тренінгового центру, відділу професійного навчання ГУНП в області та військові інструктори.

Правоохоронці опановують інженерну справу та отримують навички вибухотехнічної безпеки.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies