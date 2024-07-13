У Запоріжжі новостворений стрілецький батальйон проходить військову підготовку для виконання завдань на лінії бойового зіткнення, повідомили у Національній поліції.

Поліцейські бойового підрозділу підвищують фаховий рівень та набувають нових знань і вмінь за інженерним, тактичним, домедичним, вогневим та вибухотехнічним напрямками.

До складу стрілецького батальйону поліції особливого призначення увійшли співробітники різних служб – оперативники, слідчі, дільничні офіцери, поліцейські офіцери та інші. Серед них також бійці спецпідрозділів, які вже мають бойовий досвід і виконують спеціальні завдання з відсічі російської агресії ще з 2014 року.

В умовах, наближених до бойових, поліцейських навчають фахівці тренінгового центру, відділу професійного навчання ГУНП в області та військові інструктори.

Правоохоронці опановують інженерну справу та отримують навички вибухотехнічної безпеки.

Фото: Національна поліція