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Росіяни готують нові підрозділи для наступу у Вовчанську, — Сили оборони

 З початку доби підрозділи Сил оборони відбили 5 ворожих атак. 

Росіяни готують нові підрозділи для наступу у Вовчанську, — Сили оборони
Українські військові
Фото: Генштаб

На Харківському напрямку ворог продовжуєнаступальні дії, зокрема росіяни готують нові підрозділи до атак у Вовчанську.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Харків".

"На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ.  З початку поточної доби підрозділи Сил оборони відбили 5 ворожих атак", — інформують в Силах оборони. 

Також зазначається, що ворог намагається провести перегрупування своїх підрозділів в напрямку Липців та у Вовчанську, а також здійснює підготовку чотирьох підрозділів до атак у Вовчанську.

Ворог наніс в напрямку позицій ЗСУ 19 авіаційних ударів (43 КАБ) в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Малі Проходи, Стариця, Куп’янськ та Глибоке. Також ворог завдав 28 ударів дронами-камікадзе та здійснив 487 обстрілів. 

Втрати ворога склали 112 осіб.

"На нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 2 танки, 1 ББМ, 9 артсистем, 7 автомобілів, 1 засіб ППО, 3 одиниці спеціальної техніки, 40 БПЛА", — додають в ОТУ "Харків".

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