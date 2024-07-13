Російські окупанти завдали масованих ударів по Куп'янщині

Російська армія обстріляли населені пункти Куп’янського району Харківщини. Руйнувань зазнали приміщення "Нової пошти".

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Зокрема, об 11:45 під ворожим обстрілом опинилось село Пристін. Інформація про постраждалих не надходила.

Близько 12:00 години внаслідок обстрілу загорілось приміщення відділення Нової пошти у селищі Куп'янськ-Вузловий. За попередніми даними, постраждалих немає.

Також в результаті ворожих ударів по Куп'янськ-Вузловому поранення склом зазнала 39-річна жінка. Їй була надана медична допомога на місці.

За добу російська армія випустила по території області 32 КАБи. Вночі окупанти обстріляли Завадське — пошкоджено приватний будинок, гараж та господарчу споруду.