За добу російська армія атакувала 142 об’єкти інфраструктури

Російська армія упродовж доби 12 липня атакувала 142 об’єкти інфраструктури в Україні.
Про це повідомляє медіацентр Міноборони.
Ворог атакував 108 населених пунктів у восьми областях, застосовуючи, зокрема, міномети, танки, артилерію, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактичну авіацію.
Загальна кількість загиблих цивільних наразі не встановлена.
Обстріли російських військ за добу 12 липня
- За минулу добу російська армія завдала понад 270 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.
- Під обстрілами опинилися громади Дніпропетровської області.
- За добу російська армія випустила по території Харківської області 32 КАБи.
- Упродовж минулої доби російська армія атакувала 14 населених пунктів Херсонщини.