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За добу російська армія атакувала 142 об’єкти інфраструктури

Під ворожою атакою перебували понад 100 населених пунктів у 8 областях України.

За добу російська армія атакувала 142 об’єкти інфраструктури
Фото: медіацентр Міноборони

Російська армія упродовж доби 12 липня атакувала 142 об’єкти інфраструктури в Україні.

Про це повідомляє медіацентр Міноборони.

Ворог атакував 108 населених пунктів у восьми областях, застосовуючи, зокрема, міномети, танки, артилерію, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактичну авіацію.

Загальна кількість загиблих цивільних наразі не встановлена.

Обстріли російських військ за добу 12 липня

  • За минулу добу російська армія завдала понад 270 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.
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