За добу російська армія атакувала 142 об’єкти інфраструктури

Про це повідомляє медіацентр Міноборони.

Під ворожою атакою перебували понад 100 населених пунктів у 8 областях України.

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