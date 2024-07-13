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Російська армія за добу завдала 272 удари по Запорізькій області

Під обстрілами опинилися 10 населених пунктів Запоріжжя.

Російська армія за добу завдала 272 удари по Запорізькій області
обстріли Запорізької області
Фото: Іван Федоров

За минулу добу російська армія завдала понад 270 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 272 удари по 10 населених пунктах Запорізької області", — ідеться в дописі.

За словами Федорова, війська РФ завдали авіаційного удару по Роботиному.

Крім того, 108 ворожих БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Біленьке, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Малинівку та Новоандріївку

Зафіксовано шість обстрілів з РСЗВ Малої Токмачки та Роботиного, а також 157 артобстрілів по території Гуляйполя, Оріхова, Приморського, Степногірська, Малої Токмачки, Новоандріївки, Левадного, Роботиного та Малинівки.

Начальник ОВА додав, що надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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