Російська армія за добу завдала 272 удари по Запорізькій області

За минулу добу російська армія завдала понад 270 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 272 удари по 10 населених пунктах Запорізької області", — ідеться в дописі.

За словами Федорова, війська РФ завдали авіаційного удару по Роботиному.

Крім того, 108 ворожих БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Біленьке, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Малинівку та Новоандріївку

Зафіксовано шість обстрілів з РСЗВ Малої Токмачки та Роботиного, а також 157 артобстрілів по території Гуляйполя, Оріхова, Приморського, Степногірська, Малої Токмачки, Новоандріївки, Левадного, Роботиного та Малинівки.

Начальник ОВА додав, що надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.