В Києві встановили додаткові рамки-розпилювачі води для охолодження в літню спеку.
Про це повідомила пресслужа КМДА.
Їх розмістили у парках, скверах і на центральних вулицях Києва.
На додачу до вже встановлених раніше 19 рамок київські комунальники встановили ще 12 додаткових. За потреби кількість таких локацій буде збільшуватись.
Перелік локацій, на яких встановлюють рамки-розпилювачі води
Голосіївський район:
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парк ім. Максима Рильського.
Дарницький район:
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парк «Позняки»;
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сквер на вулиці Олександра Кошиця;
-
парк імені воїнів-інтернаціоналістів.
Деснянський район:
-
парк «Деснянський»;
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парк з водними об’єктами вздовж проспекту Романа Шухевича;
-
парк «Фестивальний»;
-
сквер ім. Вʼячеслава Веремія.
Дніпровський район:
-
парк «Перемога»;
-
парк «Аврора»;
-
парк біля озера Тельбін;
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парк біля будинку культури ДВРЗ.
Оболонський район:
-
сквер на розі проспекту Оболонського та вулиці Левка Лук’яненка;
-
парк «Наталка».
Печерський район:
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бульвар Лесі Українки (бульварна частина, 2 одиниці);
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парк «Слави» (2 одиниці).
Подільський район:
-
Куренівський парк;
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сквер на площі Щекавицькій;
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сквер № 1, Контрактова площа.
Святошинський район:
-
парк «Совки»;
-
парк «Інтернаціональний»;
-
бульвар Академіка Вернадського.
Солом’янський район:
-
парк «Відрадний»;
-
парк імені Миколи Зерова;
-
парк «Орлятко»;
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сквер спортсменів-Захисників України на вулиці Сергія Берегового.
Шевченківський район:
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вулиця Хрещатик (бульварна частина);
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парк «Веселка»;
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парк ім. Т.Г. Шевченка.