На додачу до вже встановлених раніше 19 рамок київські комунальники встановили ще 12 додаткових.

В Києві встановили додаткові рамки-розпилювачі води для охолодження в літню спеку.

Про це повідомила пресслужа КМДА.

Їх розмістили у парках, скверах і на центральних вулицях Києва.

На додачу до вже встановлених раніше 19 рамок київські комунальники встановили ще 12 додаткових. За потреби кількість таких локацій буде збільшуватись.

Перелік локацій, на яких встановлюють рамки-розпилювачі води

Голосіївський район:

парк ім. Максима Рильського.

Дарницький район:

парк «Позняки»;

сквер на вулиці Олександра Кошиця;

парк імені воїнів-інтернаціоналістів.

Деснянський район:

парк «Деснянський»;

парк з водними об’єктами вздовж проспекту Романа Шухевича;

парк «Фестивальний»;

сквер ім. Вʼячеслава Веремія.

Дніпровський район:

парк «Перемога»;

парк «Аврора»;

парк біля озера Тельбін;

парк біля будинку культури ДВРЗ.

Оболонський район:

сквер на розі проспекту Оболонського та вулиці Левка Лук’яненка;

парк «Наталка».

Печерський район:

бульвар Лесі Українки (бульварна частина, 2 одиниці);

парк «Слави» (2 одиниці).

Подільський район:

Куренівський парк;

сквер на площі Щекавицькій;

сквер № 1, Контрактова площа.

Святошинський район:

парк «Совки»;

парк «Інтернаціональний»;

бульвар Академіка Вернадського.

Солом’янський район:

парк «Відрадний»;

парк імені Миколи Зерова;

парк «Орлятко»;

сквер спортсменів-Захисників України на вулиці Сергія Берегового.

Шевченківський район: