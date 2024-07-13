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В Києві встановили додаткові рамки-розпилювачі води

На додачу до вже встановлених раніше 19 рамок київські комунальники встановили ще 12 додаткових.

В Києві встановили додаткові рамки-розпилювачі води
В Києві встановили додаткові рамки-розпилювачі води
Фото: КМДА

В Києві встановили додаткові рамки-розпилювачі води для охолодження в літню спеку. 

Про це повідомила пресслужа КМДА.

Їх розмістили у парках, скверах і на центральних вулицях Києва.

На додачу до вже встановлених раніше 19 рамок київські комунальники встановили ще 12 додаткових. За потреби кількість таких локацій буде збільшуватись.

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Перелік локацій, на яких встановлюють рамки-розпилювачі води

Голосіївський район:

  • парк ім. Максима Рильського.

Дарницький район:

  • парк «Позняки»; 

  • сквер на вулиці Олександра Кошиця;

  • парк імені воїнів-інтернаціоналістів.

Деснянський район:

  • парк «Деснянський»;

  • парк з водними об’єктами вздовж проспекту Романа Шухевича;

  • парк «Фестивальний»;

  • сквер ім. Вʼячеслава Веремія.

Дніпровський район:

  • парк «Перемога»;

  • парк «Аврора»; 

  • парк біля озера Тельбін;

  • парк біля будинку культури ДВРЗ.

Оболонський район:

  • сквер на розі проспекту Оболонського та вулиці Левка Лук’яненка;

  • парк «Наталка».

Печерський район:

  • бульвар Лесі Українки (бульварна частина, 2 одиниці); 

  • парк «Слави» (2 одиниці).

Подільський район:

  • Куренівський парк; 

  • сквер на площі Щекавицькій;

  • сквер № 1, Контрактова площа.

Святошинський район:

  • парк «Совки»;

  • парк «Інтернаціональний»;

  • бульвар Академіка Вернадського.

Солом’янський район:

  • парк «Відрадний»;

  • парк імені Миколи Зерова;

  • парк «Орлятко»;

  • сквер спортсменів-Захисників України на вулиці Сергія Берегового.

Шевченківський район:

  • вулиця Хрещатик (бульварна частина);

  • парк «Веселка»;

  • парк ім. Т.Г. Шевченка.

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