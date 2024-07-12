В двох областях України облаштовують прикордонні дороги

У Чернівецькій та Закарпатській областях розпочалося облаштування прикордонних доріг.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Це сприятиме надійнішому контролю за територіями, оперативному реагуванню на зміни в обстановці, а також економії на витратах пального та експлуатації техніки”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що уряд та МВС підтримали ініціативу, яка дозволяє ДПСУ будувати дороги вздовж кордону з ЄС самостійно.
Для облаштування цих доріг “АрселорМіттал Кривий Ріг” безкоштовно надасть 70 тис. тонн доменного шлаку, а Укрзалізниця допоможе доставити його.
На сьогодні облаштовано майже 35 км у Чернівецькій області та 17 км на Закарпатті. Ще майже 700 км доріг планують збудувати в подальшому.