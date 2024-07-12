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​Сирський про саміт НАТО: Нам особливо важлива підтримка летальними системами озброєння і ППО

Також необхідні безперебійні постачання ракет і боєприпасів.

​Сирський про саміт НАТО: Нам особливо важлива підтримка летальними системами озброєння і ППО
Олександр Сирський
Фото: тг-канал Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, коментуючи 75-ий саміт НАТО у Вашингтоні, озвучив пріоритетні складові підтримки від партнерів.

За словами Сирського, особливо важлива підтримка України летальними системами озброєння, сучасними комплексами протиповітряної оборони, стійким і безперебійним постачанням ракет та боєприпасів.

Головком зазначив, що підписаний на саміті комплексний документ щодо підтримки нашої держави "Український компакт" - це "потужний колективний договір", який "став черговим елементом "мосту" України до НАТО, зокрема з точки зору військової та військово-технічної інтеграції".

  • США, Японія, Євросоюз і 21 країна НАТО, з якими наша держава уклала безпекові угоди, у Вашингтоні підписали договір Ukraine Compact. 
  • Документ спрямований на "всеосяжне задоволення безпекових потреб України" і містить три ключові положення: підписанти зобов'язалися продовжувати надавати допомогу нашій країні у сфері безпеки, навчання військових, техніки та оборонної промисловості; також вони прискорять зусилля щодо розбудови ЗСУ; у разі повторної російської агресії після припинення нинішніх воєнних дій усі держави мають швидко зібратися на найвищому рівні та визначити відповідні наступні кроки, включно з наданням допомоги та застосуванням до Росії економічних та інших санкцій.   
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