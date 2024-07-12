​Сирський про саміт НАТО: Нам особливо важлива підтримка летальними системами озброєння і ППО

Також необхідні безперебійні постачання ракет і боєприпасів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, коментуючи 75-ий саміт НАТО у Вашингтоні, озвучив пріоритетні складові підтримки від партнерів.

За словами Сирського, особливо важлива підтримка України летальними системами озброєння, сучасними комплексами протиповітряної оборони, стійким і безперебійним постачанням ракет та боєприпасів.

Головком зазначив, що підписаний на саміті комплексний документ щодо підтримки нашої держави "Український компакт" - це "потужний колективний договір", який "став черговим елементом "мосту" України до НАТО, зокрема з точки зору військової та військово-технічної інтеграції".