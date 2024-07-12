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СБУ готує для Гааги доказову базу про масове використання Росією протипіхотних мін проти українців

Від початку вторгнення через ці вибухові пристрої постраждало понад тисячу мирних жителів, з них 297 загинули, серед них є багато дітей.

СБУ готує для Гааги доказову базу про масове використання Росією протипіхотних мін проти українців
ПФМ-1 "Лепесток"

Служба безпеки готує для Гааги доказову базу щодо масового використання російськими окупантами протипіхотних мін проти цивільного населення України.

Про це йдеться на сайті СБУ.

У спецслужбі наголосили, що такі дії росіян є навмисним порушенням міжнародного права, законів та звичаїв війни. 

За інформацією СБУ, з початку повномасштабного вторгнення через ворожі вибухові пристрої постраждало понад тисячу мирних жителів, з них 297 загинули, серед них є багато дітей.

"Для маскування боєприпасів окупанти використовують різні предмети широкого вжитку, серед яких дитячі іграшки та коробки з цукерками. Крім того, дуже часто російські ДРГ встановлюють мінні загородження для прикриття свого відступу з прифронтових районів та прикордоння України", - зазначили у спецслужбі.

Найбільше фактів застосування мінних пасток проти цивільного населення зафіксували на територіях Донецької та Харківської областей.

Мова йде про фугасні та осколкові протипіхотні міни типу:

  • ПФМ-1 – боєприпас натискної дії (відомий як «пелюсток»). За рахунок специфічної форми є малопомітним на місцевості. Здебільшого під час підриву на такій міні людина отримує значні поранення ніг, що можуть призвести до смерті;
  • ПМН-2 – теж боєприпас натискної дії. Зазвичай під час його вибуху людині відриває кінцівку, якою вона наступила на міну;
  • ОЗМ-72 – вистрибуючий боєприпас кругового ураження (відомий як «міна-жаба»). Під час спрацювання вона «вистрибує» на висоту майже 1 м та уражає уламками в радіусі 25 м;
  • МОН-50 – протипіхотна міна направленої дії, заборонена Оттавською конвенцією.
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