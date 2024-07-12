СБУ готує для Гааги доказову базу про масове використання Росією протипіхотних мін проти українців

Від початку вторгнення через ці вибухові пристрої постраждало понад тисячу мирних жителів, з них 297 загинули, серед них є багато дітей.

Служба безпеки готує для Гааги доказову базу щодо масового використання російськими окупантами протипіхотних мін проти цивільного населення України.

Про це йдеться на сайті СБУ.

У спецслужбі наголосили, що такі дії росіян є навмисним порушенням міжнародного права, законів та звичаїв війни.

За інформацією СБУ, з початку повномасштабного вторгнення через ворожі вибухові пристрої постраждало понад тисячу мирних жителів, з них 297 загинули, серед них є багато дітей.

"Для маскування боєприпасів окупанти використовують різні предмети широкого вжитку, серед яких дитячі іграшки та коробки з цукерками. Крім того, дуже часто російські ДРГ встановлюють мінні загородження для прикриття свого відступу з прифронтових районів та прикордоння України", - зазначили у спецслужбі.

Найбільше фактів застосування мінних пасток проти цивільного населення зафіксували на територіях Донецької та Харківської областей.

Мова йде про фугасні та осколкові протипіхотні міни типу: