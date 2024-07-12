СБУ готує для Гааги доказову базу про масове використання Росією протипіхотних мін проти українців

Служба безпеки готує для Гааги доказову базу щодо масового використання російськими окупантами протипіхотних мін проти цивільного населення України.
Про це йдеться на сайті СБУ.
У спецслужбі наголосили, що такі дії росіян є навмисним порушенням міжнародного права, законів та звичаїв війни.
За інформацією СБУ, з початку повномасштабного вторгнення через ворожі вибухові пристрої постраждало понад тисячу мирних жителів, з них 297 загинули, серед них є багато дітей.
"Для маскування боєприпасів окупанти використовують різні предмети широкого вжитку, серед яких дитячі іграшки та коробки з цукерками. Крім того, дуже часто російські ДРГ встановлюють мінні загородження для прикриття свого відступу з прифронтових районів та прикордоння України", - зазначили у спецслужбі.
Найбільше фактів застосування мінних пасток проти цивільного населення зафіксували на територіях Донецької та Харківської областей.
Мова йде про фугасні та осколкові протипіхотні міни типу:
- ПФМ-1 – боєприпас натискної дії (відомий як «пелюсток»). За рахунок специфічної форми є малопомітним на місцевості. Здебільшого під час підриву на такій міні людина отримує значні поранення ніг, що можуть призвести до смерті;
- ПМН-2 – теж боєприпас натискної дії. Зазвичай під час його вибуху людині відриває кінцівку, якою вона наступила на міну;
- ОЗМ-72 – вистрибуючий боєприпас кругового ураження (відомий як «міна-жаба»). Під час спрацювання вона «вистрибує» на висоту майже 1 м та уражає уламками в радіусі 25 м;
- МОН-50 – протипіхотна міна направленої дії, заборонена Оттавською конвенцією.