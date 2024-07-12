Під Миколаєвом чоловік працював у полі й підірвався на невідомому предметі

На Миколаївщині чоловік постраждав в результаті детонації невідомого вибухонебезпечного предмета, повідомляє ДСНС.

Подія сталася у с. Мирне Миколаївського району. Там чоловік працював у полі і в певний момент стався вибух.

Він отримав тілесні ушкодження. З попереднім діагнозом “мінно-вибухова травма” постраждалого госпіталізовано до лікарні.

ДСНС зазначає, що в Україні зберігається високий рівень мінної небезпеки. Пам’ятайте важливі правила, що рятують життя – натрапив на підозрілий предмет: