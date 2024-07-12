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Росіяни вдали авіацією по Чугуївському району Харківщини. Є загиблі

Ще 8 людей постраждало.

Росіяни вдали авіацією по Чугуївському району Харківщини. Є загиблі

Ворожа авіація вдарила по житловому сектору селища Білий Колодязь Чугуївського району Харкщівшини.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситауцій.

Загинуло 3 особи ‒ 2 чоловіка та жінка, ще 8 людей постраждало.

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Від вибухів зруйновано житлові будинки та надвірні забудови.

“Сталися пожежі. За різними адресами горіли 2 одноповерхових багатоквартирних будинки барачного типу та господарчі споруди загальною площею близько 1800 кв.м”, ‒ йдеться у повідмоленні.

Рятувальники ліквідовували пожежі під загрозою повторних ворожих ударів.

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