Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України

Джо Байден "не говоритиме з Путіним, поки той не змінить свою поведінку".

За підрахунками Білого дому, російські втрати у війні проти України становлять 350 тисяч військових. Таку цифру оприлюднив президент США Джо Байден під час спілкування з пресою за підсумками саміту НАТО.

Як пише BBC, глава американської держави заявив, що він "готовий мати справу з будь-яким світовим лідером і постійно перебуває на прямому контакті із Сі Цзиньпінем". Але з цього твердження є один виняток: російський диктатор Путін.

Байден сказав, що в нього "немає причин розмовляти з Путіним", бо той, мовляв, не демонструє бажання "вносити зміни до своєї поведінки". Президент США також наголосив, що Росія "постійно до біса багато бреше" про війну в Україні.