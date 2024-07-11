Окупанти хочуть знести в Євпаторії українську церкву

Гроші за демонтаж хочуть стягнути з місцевої парафії та Управління Кримської Єпархії УПЦ КП (нині – ПЦУ).

Адміністрація тимчасово окупованої росіянами Євпаторії звернулася із заявою до так званого “Євпаторійського міського суду Республіки Крим” з проханням дозволити демонтаж української церкви.

Про це повідомляє “Голос Криму”.

В позові зазначається, що парафія в ім’я Пречистого образа Божої Матері “Неопалима Купина” м. Євпаторія та Управління Кримської Єпархії Української православної церкви КП (нині – ПЦУ) станом на червень 2024 року власноруч не демонтували храм парафії.

Таким чином, парафія не виконала чергове рішення окупаційного суду.

Окупаційна адміністрація просить “суд” дозволити виконати демонтаж українського храму, а витрати за це стягнути з парафії та Управління Кримської Єпархії УПЦ КП (нині – ПЦУ).

Храм у Євпаторії почали будувати ще до 2014 року його неодноразово намагались знести - як до, так і після окупації півострова.

Зокрема, близько 4:00 3 грудня 2013 року невідомі підпалили храм. Постраждала частина будівлі храму та купол, що не був ще встановлений. Активісти Майдану зібрали кошти на новий купол і все таки його встановили.

У 2014 році Владика Климент повідомляв у ЗМІ, що ініціатором знесення церкви був заступник голови Кримського республіканського культурно-просвітницького товариства кримчаків “К’римчахлар” М. І. Пурим.