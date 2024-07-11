Удар по “Охматдиту”: російський льотчик передав фото командирів і службові документи, – “Інфоспротив”
Удар по “Охматдиту”: російський льотчик передав фото командирів і службові документи, – “Інфоспротив”
Спека в Україні посилюється: чому від неї може боліти голова, пояснює неврологиня Олександра Щебет
Спека в Україні посилюється: чому від неї може боліти голова, пояснює неврологиня Олександра Щебет
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
Папський нунцій: «Для церкви краще не бути частиною якоїсь коаліції. Навіть коли ця коаліція дуже добра»
Папський нунцій: «Для церкви краще не бути частиною якоїсь коаліції. Навіть коли ця коаліція дуже добра»
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Європейська космічна агенція здійснила запуск ракети "Аріана-6", її проліт видно з України
Європейська космічна агенція здійснила запуск ракети "Аріана-6", її проліт видно з України
Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Двір і будинок на Сирці, в який прилетіла російська ракета. Як волонтери безперервно допомагають рятувальникам і місцевим
Двір і будинок на Сирці, в який прилетіла російська ракета. Як волонтери безперервно допомагають рятувальникам і місцевим
Ракетні удари. Росія б'є по дітях і промисловості
Ракетні удари. Росія б'є по дітях і промисловості
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти хочуть знести в Євпаторії українську церкву

Гроші за демонтаж хочуть стягнути з місцевої парафії та Управління Кримської Єпархії УПЦ КП (нині – ПЦУ).

Окупанти хочуть знести в Євпаторії українську церкву
Окупанти хочуть знести в Євпаторії українську церкву
Фото: Голос Криму

Адміністрація тимчасово окупованої росіянами Євпаторії звернулася із заявою до так званого “Євпаторійського міського суду Республіки Крим” з проханням дозволити демонтаж української церкви.

Про це повідомляє “Голос Криму”.

В позові зазначається, що парафія в ім’я Пречистого образа Божої Матері “Неопалима Купина” м. Євпаторія та Управління Кримської Єпархії Української православної церкви КП (нині – ПЦУ) станом на червень 2024 року власноруч не демонтували храм парафії.

Таким чином, парафія не виконала чергове рішення окупаційного суду.

Підписуйтесь на наш Google News

Окупаційна адміністрація просить “суд” дозволити виконати демонтаж українського храму, а витрати за це стягнути з парафії та Управління Кримської Єпархії УПЦ КП (нині – ПЦУ).

Храм у Євпаторії почали будувати ще до 2014 року його неодноразово намагались знести - як до, так і після окупації півострова.

Зокрема, близько 4:00 3 грудня 2013 року невідомі підпалили храм. Постраждала частина будівлі храму та купол, що не був ще встановлений. Активісти Майдану зібрали кошти на новий купол і все таки його встановили. 

У 2014 році Владика Климент повідомляв у ЗМІ, що ініціатором знесення церкви був заступник голови Кримського республіканського культурно-просвітницького товариства кримчаків “К’римчахлар” М. І. Пурим. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies