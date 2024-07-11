Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен закликала віддати Україні все ППО своєї держави

Голова уряду Данії Метте Фредеріксен виступила з ініціативою щодо посилення української ППО, повідомляє “Голос Америки”.
“Ми вирішили багато місяців тому віддати всю нашу артилерію Україні. Чому? Тому що в Україні її застосують краще, ніж у Данії. І зараз ми повинні зробити те саме із протиповітряною обороною”, – сказала Фредеріксен.
Цю заяву вона зробила під час саміту НАТО у Вашингтоні.
- Данія профінансує виробництво 18 українських самохідних артилерійських установок "Богдана". На це виділили 1,2 млрд данських крон (приблизно 116,9 млн доларів) у межах 19 пакета військової допомоги.
- У Данії мають пройти підготовку близько сотні українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16. З них 50 з них вже пройшли навчання і беруть участь у підготовці перших літаків в Україні.
- Зеленський анонсував, що данські F-16 прибудуть в Україну найближчим часом.