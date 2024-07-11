Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен закликала віддати Україні все ППО своєї держави

Голова уряду Данії Метте Фредеріксен виступила з ініціативою щодо посилення української ППО, повідомляє “Голос Америки”.

“Ми вирішили багато місяців тому віддати всю нашу артилерію Україні. Чому? Тому що в Україні її застосують краще, ніж у Данії. І зараз ми повинні зробити те саме із протиповітряною обороною”, – сказала Фредеріксен.

Цю заяву вона зробила під час саміту НАТО у Вашингтоні.