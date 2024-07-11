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Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен закликала віддати Україні все ППО своєї держави

Раніше Данія передала Україні свою артилерію.

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен закликала віддати Україні все ППО своєї держави
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у Львові, 23 лютого 2024 року
Фото: ОПУ

Голова уряду Данії Метте Фредеріксен виступила з ініціативою щодо посилення української ППО, повідомляє “Голос Америки”.

“Ми вирішили багато місяців тому віддати всю нашу артилерію Україні. Чому? Тому що в Україні її застосують краще, ніж у Данії. І зараз ми повинні зробити те саме із протиповітряною обороною”, – сказала Фредеріксен.

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Цю заяву вона зробила під час саміту НАТО у Вашингтоні.

  • Данія профінансує виробництво 18 українських самохідних артилерійських установок "Богдана". На це виділили 1,2 млрд данських крон (приблизно 116,9 млн доларів) у межах 19 пакета військової допомоги.
  • У Данії мають пройти підготовку близько сотні українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16. З них 50 з них вже пройшли навчання і беруть участь у підготовці перших літаків в Україні.
  • Зеленський анонсував, що данські F-16 прибудуть в Україну найближчим часом.
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