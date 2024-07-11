CNN: спецслужби США і Німеччини завадили Росії вбити очільника Rheinmetall

Росія планувала вбити гендиректора оборонного концерну Rheinmetall, однак цьому завадили США і Німеччина, повідомляє CNN.

За словами американських та західних чиновників, знайомих із цією справою, на початку цього року американська розвідка виявила, що російський уряд планував вбити Арміна Паппергера і передала дані німецьким колегам, які подбали про захист гендиректора.

Джерела видання зазначають - ця змова була однією із серії планів РФ щодо ліквідації керівників підприємств оборонної промисловості по всій Європі, які підтримували військові зусилля України. План щодо вбивства Паппергера, який підтримує нашу державу, був найбільш продуманим.

Паппергер був очевидною метою росіян: його компанія Rheinmetall є найбільшим та найуспішнішим німецьким виробником дуже важливих 155-мм артилерійських снарядів, які стали вирішальними для українців у протистоянні з РФ.

Оскільки компанія відкриває завод із виробництва бронетехніки на території України протягом найближчих тижнів, це дуже турбує Росію.

Серія змов, про які раніше не повідомляли, дає зрозуміти, чому стають більш різкими попередження з боку офіційних осіб НАТО про серйозність диверсійної кампанії, яку проводить Росія, і яка ризикує перерости у збройний конфлікт у Східній Європі.

"Ми бачимо саботаж, бачимо змови з метою вбивства, бачимо підпали. Ми бачимо речі, які варті людського життя. Я дуже вірю, що ми бачимо кампанію таємних диверсійних дій із боку Росії, які мають стратегічні наслідки", — заявив журналістам високопоставлений представник НАТО.

Німецькі спецслужби відмовилися коментувати ситуацію довкола глави Rheinmetall. Але їхня представниця зазначила, що посилення підривної кампанії Росії — це "те, до чого ми ставимося вкрай серйозно і на чому уважно зосередилися протягом останніх кількох місяців".