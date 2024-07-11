Польща, Франція, Німеччина й Італія хочуть розробити крилату ракету дальністю понад 500 км

Міністри оборони країн підписали лист про наміри під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Польща, Франція, Німеччина та Італія підписали лист про наміри розробити крилату ракету з дальністю понад 500 кілометрів, передає TVN24.

Метою ініціативи є розвиток можливостей високоточного удару на великі відстані та спільні проєкти щодо конкретних рішень.

Міністри оборони згаданих держав підписали документ під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Такі ракети покликані заповнити прогалину в європейських арсеналах, яка, на думку цих країн, виявилася внаслідок війни в Україні.

Французький міністр оборони Себастьєн Лекорню на своїй сторінці у соцмережі Х зауважив - війна в Україні показує, що дальні удари є ключовим питанням для захисту Європи.