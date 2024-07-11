У Польщі через аварію на шахті під землею опинилися десятки людей

У Польщі на шахті у Сілезії сталася аварія. Поштовх стався о 8:16 біля одного з скатів на глибині 1200 метрів. Під землею може перебувати кілька десятків осіб.

Про це пише RMF24.

Зазначається, що наразі 17 людям вдалося вибратися на поверхню. 11 із них у задовільному стані доставлені до лікарні. На місці події працюють 11 карет швидкої допомоги, 3 вертольоти ЛНР, а також медики, гірничорятувальники та пожежна команда.

Польська гірнича група, якій належить шахта, повідомляє, що на момент поштовху в небезпечній зоні перебувало 68 осіб. Проте нічого не вказує на те, що в шахті стався обвал.

Частину з цих людей витягують, частину витягують, до частини службам ще не вдалося потрапити.

Наразі не вдалося зв'язатися з 12 людьми. Рятувальна операція триває.

Шахта "Rydułtowy" є одним із найстаріших діючих гірничих підприємств у Верхній Сілезії і діє з кінця XVIII ст.

Станом на травень 2023 року там працювало 2599 осіб, у тому числі 2107 на вибої та 492 на поверхні.