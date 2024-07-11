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Актор Джордж Клуні закликав Байдена вийти з президентських перегонів

Голлівудська зірка активно бере участь у кампаніях зі збору коштів для Демократичної партії.

Актор Джордж Клуні закликав Байдена вийти з президентських перегонів
Джордж Клуні
Фото: EPA/UPG

Відомий голлівудський актор Джордж Клуні публічно доєднався до закликів на адресу Джо Байдена відмовитися від переобрання на посаду президента США.

Як зазначає Reuters, Клуні заявив, що нинішній Байден "дуже відрізняється від того, що був у 2010 році і навіть від своєї версії 2020 року". 

За два тижні до невдалих для господаря Білого дому дебатів Клуні був ведучим заходу, на якому відбувався збір коштів на кампанію Демократичної партії. За словами кінозірки, тоді президент виглядав так само, як в телеетері: старим та втомленим. 

"Політики мають припинити розповідати 51 мільйону людей, що вони побачили не те, що вони насправді побачили на власні очі", - сказав Клуні, посилаючись на кількість глядачів дебатів. Інтерв'ю каналу ABC, яке мало спростувати погану фізичну та ментальну форму Байдена, на думку актора, "лише підтвердило побоювання".

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