Головне за ніч та ранок середи, 10 липня: ракетна атака на Одещину, 147 боєзіткнень, саміт НАТО у Вашингтоні

У ніч на 10 липня російська армія атакувала ракетами Одеську область. Загинуло двоє людей, ще один постраждалий перебуває у лікарні. Ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району.

Як уточнили у прокуратурі, загиблими є 50-річний водій вантажного автомобіля та 37-річний працівник порту.

Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплоход. Через пошкодження судна, стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються.

У ніч на 10 липня 2024 року Росія атакувала територію України однією балістичною ракетою «Іскандер-М» і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з окупованого Криму, а також 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської області Росії.

У результаті бойової роботи вдалося збити 14 «шахедів» у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Ракетами атаковано портову інфраструктуру Одещини. Три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 147 бойових зіткнень. Найбільше – на Торецькому та Покровському напрямках.

На Торецькому напрямку за підтримки авіації ворог здійснив 18 атак неподалік населених пунктів Північне, Південне, Торецьк та Нью-йорк.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 43 штурмові та наступальні дії в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Калинове, Новоселівка Перша, Яснобродівка та Карлівка Донецької області, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Нетайлове, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1100 окупантів, 3 ворожі засоби ППО та 36 артилерійських систем. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 10.07.24 орієнтовно склали близько 554 510.

Про інші втрати ворога – в новині.

"Станом на ранок, 09:00 від ракетного удару 08.07.2024 в Києві загинуло вже 34 людини", – йдеться у повідомленні Київської МВА.

У ДСНС повідомили, що усі аварійно-рятувальні роботи у столиці вже завершили.

Президент США Джо Байден виступив із промовою, яка розпочала офіційну частину саміту НАТО у Вашингтоні. Для України господар Білого дому одразу анонсував низку важливих кроків щодо протидії російським повітряним атакам.

Як повідомляє BBC, США та ще чотири країни Альянсу - Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія - упродовж наступних місяців нададуть нашій державі "десятки додаткових тактичних систем протиповітряної оборони". Йдеться про системи Patriot, NASAMS, HAWK, IRIS-T, SAMP-T та Gepard.

"Путін хоче повністю підкорити собі Україну, покласти край її демократії, знищити її культуру, стерти її з мапи. Путін не зупиниться на Україні. Але знайте: Україна може зупинити Путіна, і вона це зробить", - заявив Байден.

Президент США також наголосив на тому, що НАТО наразі "є сильнішим, ніж будь-коли", і вручив генеральному секретарю Альянсу Єнсу Столтенбергу найвищу президентську відзнаку США - Медаль Свободи.

На сайті Білого дому оприлюднено спільну декларацію лідерів США, Німеччини, Нідерландів, Румунії та Італії щодо забезпечення України необхідними засобами протиповітряної оборони.

Під час саміту НАТО держави домовилися поставити нашій країні додаткові батареї Patriot, які нададуть Сполучені Штати, Німеччина та Румунія, компоненти до Patriot від Нідерландів та інших партнерів для роботи ще однієї батареї та окрему установку SAMP-T від Італії. Ці 5 стратегічних систем мають бути "швидко застосовані у координації з українським урядом". До кінця року лідери обіцяють нові оголошення щодо ППО для України.

Також упродовж наступних місяців Київ отримає низку систем тактичного рівня: NASAMS, HAWK, IRIS-T двох модифікацій, Gepard. До надання цього озброєння докладуть зусиль інші партнери з НАТО - включно з Канадою, Норвегією, Іспанією та Великою Британією.

Загалом коаліція щодо ППО для України налічує більше 50 держав, які зобов'язалися вкласти у посилення захисту українського неба понад 1 мільярд доларів.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона на саміт НАТО виступив в Інституті Рейгана. Глава держави присвятив промову темі обмежень на використання західної зброї.

Як пише "Європейська правда", Зеленський закликав США "діяти зараз, а не вичікувати", дозволивши удари переданим озброєнням на будь-які відстані. На думку Президента, саме вчасна реакція Вашингтона сприяла тому, що наступ росіян у Харківській області захлинувся.

Якщо обмеження будуть зняті, Україна, як стверджує Зеленський, "зможе захистити міста від російських керованих авіабомб, знищуючи російські літаки на їхніх базах". Сміливе рішення США також забезпечило б "негайний результат" на фронті: ЗСУ могли б витіснити окупантів на півдні, завдаючи глибоких ударів по російських військових та логістиці у Криму.

Колеги, близькі та друзі українського фотографа-документаліста Макса Левіна (1981-2022) встановили меморіальну табличку на місці його загибелі у лісі між Гутою Межигірською та Мощуном в Київській області. Табличку встановили 7 липня – у цей день Максу мало виповнитися 43 роки.

“Тут – це останнє, що Макс бачив, що відчував, який ліс – він, у принципі, не змінився, тільки тепліше стало. Є місця у нас на війні, де щільність загиблих така, що не помістяться всі таблички. Тож питання меморіалізації, мабуть, має держава регулювати. Але от ми зараз поставили таку тимчасову штуку. Якщо держава скаже, що не можна, тоді прибереться. А якщо буде – то буде місце памʼяті. Люди можуть приїхати, подивитись, прочитати”, – розказує друг і колега загиблого фотографа Маркіян Лисейко.

На табличці є qr-код, який відкриває сторінку біографії фотографа.

Ідея тимчасового меморіалу належить близьким і колегам загиблого фотографа, які для збереження памʼяті про нього створили однойменну громадську організацію «Фонд Памʼяті Макса Левіна».

Більше інформації – в новині.

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