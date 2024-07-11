Вночі та зранку росіяни 14 разів обстрілювали прикордоння Сумщини. Поранено людину

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Вночі та зранку росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Зафіксовано 42 вибухи.

Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Кролевецька та Середино-Будська громади.

Миропільська громада: здійснено удар FPV-дронами (7 вибухів) та скидання з БПЛА вибухового пристрою (1 вибух).

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи) та наніс удари FPV-дронами (2 вибухи)

Кролевецька громада: завдано удару балістичними ракетами (2 вибухи). Унаслідок отримала поранення одна цивільна особа.

Краснопільська громада: зафіксовано запуск 2 FPV дронів

Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (11 вибухів)

Білопільська громада: були мінометний (3 вибухи) та гранатометний (4 вибухи) обстріли

Новослобідська громада: чотири міни скинув ворог на територію громади

У Донецькій області унаслідок обстрілів окупантів загинуло дві людини, ще одна отримала поранення.