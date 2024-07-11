Російські війська за добу атакували 21 населений пункт Херсонщини

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 поранені.

LB.ua в Google News

Російська окупаційна армія упродовж доби атакувала 21 населений пункт Херсонської області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 поранені.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Новокаїри, Станіслав, Широка Балка, Новодмитрівка, Урожайне, Федорівка, Інгулець, Берислав, Ясна Поляна, Чорнобаївка, Томина Балка, Кізомис, Понятівка, Тягинка, Токарівка, Нововознесенське, Гаврилівка, Урожайне, Антонівка, Ольгівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, агропромислові підприємства; житлові квартали населених пунктів області, зокрема в багатоповерхівку та 14 приватних будинків.

Пошкоджено складське приміщення, господарська споруда та автомобілі.

На Херсонщині через ворожі обстріли за добу спалахнули 23 пожежі на загальній площі 28,85 га.