Зеленський обговорив з президентом Словаччини лікування дітей з "Охматдиту"

Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні провів перемовини з новим главою Словаччини Петером Пеллегріні.

Як повідомляє Офіс Президента, ключовою темою розмови стали наслідки ракетного удару росіян по лікарні "Охматдит" у Києві. Обидва лідери засудили цей акт терору та обговорили можливість лікування маленьких пацієнтів у Словаччині. Зеленський також наголосив на необхідності захисту українських міст від ворожих обстрілів шляхом отримання більшої кількості систем ППО.

Президенти відзначили результати квітневого спільного засідання урядів та домовилися посилювати гуманітарну співпрацю, разом реалізовуючи проєкти в сфері енергетики та прикордонної інфраструктури. Володимир Зеленський подякував Словаччині за підтримку руху України до Європейського Союзу.